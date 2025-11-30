Il Comune segua il modello capo dei monaci per lavorare al rilancio del complesso dell’Ordine dei frati minori in via San Francesco. E’ la proposta che arriva da Antonio Castaldo, presidente dell’associazione Fare Comunità, centrata sul grande edificio adiacente al Convento della Santissima Annunziata, oggi in buona parte in disuso. Un patrimonio della comunità di San Giorgio del Sannio, luogo di spiritualità ma in passato scuola di formazione professionale, riferimento per la crescita di generazioni. Il complesso oggi è tenuto vivo dalla squadra di volontari che affiancano l’opera di padre Domenico Tirone, dalla mensa della carità all’ospitalità dei progetti di respiro internazionale che coinvolgono i giovani; mentre l’ala di via Sant’Antonio attualmente ospita le classi del Liceo.
