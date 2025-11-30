Gran parte degli scarti finisce in canali non ufficiali e gestioni improprie.

E’ la denuncia di Legambiente Campania rispetto il riciclo dei Raee, rifiuti elettrici ed elettronici.

“Nel 2024 la raccolta nazionale dei Raee è tornata a crescere, con 358.138 tonnellate avviate a riciclo, pari a 6,07 kg per abitante. La Campania con 16.897 tonnellate si colloca intorno alla metà della classifica nazionale per volumi assoluti e terza nel Mezzogiorno dietro Sicilia e Puglia mentre si conferma fanalino di coda per raccolta pro capite pari a 3,02 kg/ab evidenziando così una paradossale criticità, nonostante i flussi complessivi significativi il coinvolgimento dei cittadini è ancora insufficiente”, annota l’associazione ambientalista.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia