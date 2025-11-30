Problemi alla scuola dell’infanzia di Castelpagano. Come si legge bell’ultima ordinanza del primo cittadino Giuseppe Bozzuto, domani, lunedì 1 dicembre niente ritorno tra i banchi per gli alunni della materna.

La motivazione è da ricercarsi nella tutela dei piccoli alunni, a causa di alcune problematiche che si sono presentate nei giorni scorsi. Sembra, infatti, che si siano verificate delle perdite d’acqua nell’edificio che hanno allertato il Comune.

