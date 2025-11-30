L’Amministrazione comunale di Morcone sta lavorando per dotare di un ascensore l’edificio scolastico di Piazza Libertà. La Giunta, infatti, guidata dal Sindaco Luigino Ciarlo, ha licenziato il Documento di Indirizzo alla progettazione relativo all’intervento da realizzarsi. La volontà dell’Amministrazione è quella di candidare il progetto all’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse di cui al decreto del ministro dell’istruzione e del merito 24 ottobre 2025 che prevede la realizzazione di Interventi necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia