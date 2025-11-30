Tre abitazioni saccheggiate in città, tra venerdì e sabato scorsi. In tutti i tre casi, si è ripetuto lo stesso copione. Infissi forzati e ladri penetrati all’interno degli appartamenti, per poi rovistare ovunque, finendo per scovare soldi e oggetti preziosi da portare via.

I raid in via Addabbo, in via Avellino e e in via San Pasquale.

I malviventi entrati in azione hanno sfruttato l’assenza dei proprietari e in questo modo, pur agendo in modo frenetico, hanno avuto il tempo necessario per mettere i locali a soqquadro e arraffare quanto più possibile.

