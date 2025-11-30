Uno dei luoghi simbolo di Cusano Mutri si prepara a rinascere. Fontana Stritto – spazio amato da cittadini e turisti, fonte di acqua fresca e di bei momenti di convivialità – tornerà presto a pulsare di nuova vita. Lo annuncia il sindaco Pietro Crocco, che in un comunicato carico di ricordi e prospettive racconta il percorso che ha portato alla svolta.

Per generazioni Fontana Stritto è stata un crocevia di incontri e di giornate di spensieratezza: un posto dove attingere l’acqua, ritrovarsi per mangiare con gli amici, godersi una passeggiata immersi nel verde. Non un semplice parco pubblico, ma un punto di riferimento affettivo. Tuttavia, negli ultimi anni, l’area era rimasta sostanzialmente congelata a causa di problemi giudiziari che ne avevano impedito la riqualificazione, lasciandola in uno stato di abbandono forzato.

