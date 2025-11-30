Un derby d’alta quota, diventato da respiro corto dopo l’allungo piazzato dal Catania che ha ridotto il ventaglio d’alternative per il Benevento. La truppa giallorossa deve provare a far suo il faccia a faccia di domani sera con la Salernitana, per non correre il rischio di perdere progressivamente contatto con la vetta. Sia chiaro, anche in caso di risultato negativo non calerà alcun sipario anticipato sulla stagione della Strega, ma è evidente che l’esito della sfida del monday night indirizzerà psicologicamente il percorso degli uomini di Floro Flores, nel segno del timore o della fiducia. Sarà una notte da battaglia, dunque, nella suggestiva cornice di uno stadio ‘Vigorito’ che è pronto a presentare il suo volto migliore, con oltre ottomila spettatori sugli spalti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia