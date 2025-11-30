Beccato con droga in casa e in auto: arrestato 27enne

Nel corso di un’attività info-investigativa, inserita nel contesto delle operazioni di contrasto a crimini connessi a stupefacenti, i carabinieri di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne, sorpreso in possesso di varie tipologie di droghe e materiale riconducibile all’attività di spaccio.

L’operazione è scattata dopo una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. All’interno della sua camera da letto, tra l’armadio e il letto, i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina del peso di 0,54 grammi, un involucro contenente 0,80 grammi di hashish, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 1.500 euro in banconote di vario taglio e due coltelli con le lame intrise di hashish.

