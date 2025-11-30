Ancora criticità sulla Provinciale 122, il sindaco di Durazzano: “Una vergogna”

Una comunicazione ufficiale alla Provincia di Benevento riguardo alle persistenti e rilevanti criticità della Strada Provinciale 122 “Sant’Agata-Durazzano”. È quella che è stata redatta ed inviata dall’Amministrazione comunale di Durazzano guidata dal sindaco Lina Grasso.

“Nonostante un primo intervento di asfaltatura effettuato dalla Provincia – ha fatto presente il Primo Cittadino – il tratto stradale continua a presentare evidenti elementi di degrado: avvallamenti e irregolarità del manto stradale, diffuse fessurazioni, presenza di ristagni d’acqua e diversi tratti non ancora oggetto di intervento. Tali condizioni rappresentano un serio rischio per tutti gli utenti della strada, con potenziali conseguenze sulla sicurezza della circolazione e sull’integrità dei veicoli”. “Prima delle elezioni – prosegue la medesima – erano stati promessi 250.000 euro; in seguito la promessa è scesa a 100.000, per poi trasformarsi – nei fatti – in appena 60.000 euro. Con questi 60.000 euro è stato “spennellato” solo un tratto di strada di circa 800 metri, lasciando tutto il resto esattamente com’era prima.

È evidente che una cifra così irrisoria, rispetto allo stato complessivo della Sp 122, non poteva che produrre un intervento superficiale, destinato con ogni probabilità a deteriorarsi alla prima pioggia. Ritengo che sia giunto il momento di smettere di prendere in giro i cittadini. Per questo – annuncia la Grasso – provvederò a informare il Prefetto, la Procura della Repubblica e ogni altra autorità competente che possa supportarci in questo percorso, divenuto ormai una vera e propria battaglia per la sicurezza del nostro territorio. È davvero una vergogna”.

