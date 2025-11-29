Dalla notte del 1° dicembre avranno inizio i lavori, che proseguiranno esclusivamente in orario notturno, finalizzati alla messa in sicurezza del ponte sulla strada provinciale n. 36 alla Località Iscalonga nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte che scavalca la linea ferroviaria Napoli – Bari. Di conseguenza, anche il transito dei pedoni, il solo autorizzato dalla scorso mese di maggio, sarà impedito fino al completamento delle opere previste.
