Giovannina Piccoli diventa facente funzioni di sindaco di Sant’Agata de’ Goti fino alla naturale scadenza del mandato consiliare fissata alla primavera del 2026. Nella giornata di ieri, con il voto del parlamentino (il terzo sul punto in altrettante sedute), si è conclusa la procedura di decadenza del sindaco uscente Salvatore Riccio che, essendo stato rinnovato nel ruolo di Direttore interregionale della Ragioneria dello Stato di Napoli e Basilicata, ha dovuto optare tra la permanenza nel ruolo di sindaco e quello professionale. Avendo prescelto quest’ultima via, si è completato di conseguenza l’iter che ha portato il medesimo a decadere, appunto, dal ruolo sindacale con il subentro della Piccoli. Il tutto, come detto, si è concretizzato con il Consiglio comunale di cui ieri mattina, momento al quale non ha preso parte l’opposizione di Palazzo San Francesco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia