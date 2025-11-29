“Serve un bagno di umiltà altro che caccia alle streghe”. Antonella Pepe non parteciperà stamattina alla direzione provinciale, perché impegnata a Montepulciano, ma non intende sottrarsi al confronto. 2La recente competizione regionale ha confermato una sconfitta senza precedenti per il PD sannita: dopo quindici anni perdiamo il consigliere regionale, arretriamo in percentuale e in voti assoluti, e diventiamo il quarto partito in provincia. Non bastano spiegazioni semplicistiche o la ricerca di un responsabile: la portata del risultato è politica”.

Pepe ricorda che il gruppo dirigente ha operato con piena autonomia, indisturbato in questi tre anni, dalle nomine interne fino alla campagna elettorale guidata da segretario e presidente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia