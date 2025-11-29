L’architetto casertano Giovanni Russo nuovo Energy manager della città di Benevento

Designato per il Comune di Benevento il tecnico responsabile per la Conservazione e l’uso Razionale dell’Energia, figura indicata come Energy Manager. Un ruolo tecnico-amministrativo nodale e che costituisce un obbligo per i Comuni con consumi energetici annui superiori a 1.000 tonnellate Equivalenti di Petrolio.
Designazione con atto determina del Settore “Ambiente”. Funzione tecnico amministrativa di consulenza, con incarico biennale, affidata all’architetto Giovanni Russo, accorsato professionista originario del casertano.
