L’architetto casertano Giovanni Russo nuovo Energy manager della città di Benevento

Designato per il Comune di Benevento il tecnico responsabile per la Conservazione e l’uso Razionale dell’Energia, figura indicata come Energy Manager. Un ruolo tecnico-amministrativo nodale e che costituisce un obbligo per i Comuni con consumi energetici annui superiori a 1.000 tonnellate Equivalenti di Petrolio.
Designazione con atto determina del Settore “Ambiente”. Funzione tecnico amministrativa di consulenza, con incarico biennale, affidata all’architetto Giovanni Russo, accorsato professionista originario del casertano.

