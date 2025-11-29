Forza Italia, Rubano non ha dubbi: “I veri vincitori siamo noi, il nostro consenso è un moto popolare”

“In politica il buon manuale dice che contano i numeri”. Ed è con quelli che Francesco Rubano avvia la conferenza stampa. Del resto, Forza Italia ha registrato nel Sannio il suo dato migliore, superando il partito delle altre quattro province campane.

“Circa il 17% dei consensi, avendo in lista solo due candidati, altre province ne hanno 7, 9, addirittura 27, quindi fruiscono di una maggiore presenza trainante”, rimarca il deputato di Puglianello. Che aggiunge: nel Sannio siamo primi nel centrodestra. Il vero vincitore di questo appuntamento elettorale è Forza Italia”.

E spiega perché: in provincia di Benevento siamo distanziati di soli 800 voti, quindi di soli 0,8 punti percentuali, dalla prima lista del campo largo. “Con una differenza sostanziale che afferma il nostro primato e la leadership del Partito dei Moderati. Non siamo noi ad avere da dieci anni il governo monocolore di Palazzo Mosti e delle sue aziende partecipate. Non è una critica, è un’analisi con molta correttezza ed equilibro. Non siamo noi a governare la Rocca dei lettori con poteri monocratici e le sue partecipate con rappresentanze monocolore. Noi anche in questa circostanza ci siamo avvalsi di un moto popolare. La nostra forza elettorale, il nostro peso nel territorio non è l’esercizio del potere all’interno dei palazzi, ma è una forza popolare che sostanzia la natura politica di un movimento”.

Oltretutto, Forza Italia correva in una coalizione che a livello regionale ha registrato appena il 35 per cento, mentre il campo largo oltre il il 60.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia