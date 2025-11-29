“Siamo felici del risultato raggiunto, con circa diciassettemila sanniti che hanno scelto il nostro progetto politico. C’è rammarico per aver mancato l’elezione di un consigliere regionale per soli 33 voti, ma resta un dato importante che ci rende soddisfatti e fiduciosi per il futuro”.

Così il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che ha espresso apprezzamento per la qualità delle candidature scelte: “Sono felice di aver individuato i migliori candidati possibili, persone che hanno portato valore umano prima ancora che politico. Abbiamo preferito la qualità a chi anteponeva presunzioni e titoli come unico criterio di selezione. I fatti ci hanno dato ragione”. Sul piano territoriale, il coordinatore ha evidenziato che “a Benevento città Fratelli d’Italia è risultato il primo partito del centrodestra e che Mario Ferraro è stato il candidato più votato dell’intera coalizione. Attorno a lui, e al gruppo di professionisti e sostenitori che ha dato forza alla lista, sarà costruita la futura lista per le prossime elezioni comunali.

