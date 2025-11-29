Stavolta qualche dubbio in più Floro Flores ce l’ha. Il ko di Cosenza ha smosso certezze e potrebbe spingere il tecnico giallorosso a fare qualche modifica per la gara più importante di questo girone d’andata, quella tra il suo Benevento e la Salernitana, in programma lunedì alle 20.30 allo stadio ‘Vigorito’. Dall’infermeria, non ricaverà buone notizie: per il derby non ci saranno rientri e gli indisponibili saranno gli stessi del ‘San Vito-Marulla’.

Ancora out Russo, Sena, Nardi e Rillo, ma soprattutto Francesco Salvemini che anche nella seduta di ieri mattina non ha lavorato sul campo. Potrebbe tornare a farlo oggi, ma anche se così dovesse essere, difficilmente potrà essere convocabile per il faccia a faccia con i granata.

