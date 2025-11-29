Dopo che la vendita della piscina comunale di Capodimonte sembrava entrata ormai in un limbo con procedura pubblica andata deserta, da ultimo sviluppo che appare poter essere risolutivo per l’alienazione del bene.
La Rari Nantes ha presentato istanza di voler esercitare il diritto di prelazione all’acquisto dell’immobile al prezzo posto a base d’asta pari ad 490.056,73 euro a voler sottoscrivere un preliminare d’ acquisto.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia