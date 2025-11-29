A Telese Terme arriva McDonald’s: apertura prevista per la prossima estate

È perfettamente coerente con la visione strategica adottata in questi anni dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso l’imminente apertura di un nuovo ristorante McDonald’s, il cui avvio operativo è programmato per l’estate del prossimo anno in Via Lagni, un’area cittadina che sta conoscendo una fase di intensa trasformazione e sviluppo. I lavori prenderanno avvio in primavera del 2026 e l’insediamento della celebre multinazionale della ristorazione comporterà ricadute occupazionali ed economiche di rilievo: si prevedono circa cinquanta nuove assunzioni, con personale selezionato prevalentemente tra i residenti di Telese Terme e dei comuni limitrofi.

