Due squadre costruite con lo stesso obiettivo: prendersi la Serie B. Il Benevento da una parte, reduce dalla rivoluzione estiva dopo la delusione playoff della passata stagione.

La Salernitana dall’altra, ridisegnata tra le macerie della retrocessione con un nuovo progetto e una partenza lanciata. Il derby di lunedì vedrà in scena due delle migliori quattro squadre del campionato, distanziate da due punti ma con Catania e Cosenza tra le proprie coordinate a rendere il tutto ancor più imprevedibile. Percorsi diversi quelli che hanno visto Benevento e Salernitana arrivare al faccia a faccia, tra le sfumature di due squadre con tante peculiarità emerse nel proprio cammino. Come tra i tentativi di rimonta, quasi sempre riusciti da parte dei granata: in 9 partite con situazioni di svantaggio, la squadra di Raffaele è riuscita a portare a casa 17 punti con 5 vittorie e 2 pareggi, incassando solo 2 sconfitte.

