Senza Noi di centro, a Benevento il centrosinistra non esiste, “è un fantasma politico”.

La replica dei mastelliani ad Umberto Del Basso De Caro è demandata a Francesco De Pierro che, tra l’altro, consiglia al Pd di disfarsi dell’attuale gruppo dirigente, mandando in pensione, oltre che l’ex sottosegretario leader del partito, pure Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, segretario e presidente dem, candidati sconfitti.

“Le Regionali hanno emesso verdetti di tale chiarezza e limpidità politica da rendere la lettura assai agevole e incontrovertibile. C’è un vincitore ed è Clemente Mastella e il suo partito, Noi di Centro. C’è uno sconfitto ed è il Partito democratico, il suo gruppo dirigente e dunque chi ne tiene da tempo le redini. Il Pd a Benevento, non elegge consiglieri regionali dopo tre lustri. Il Sannio è l’unica provincia ove il Pd resta a bocca asciutta. A Benevento il partito è ben cinque punti sotto la media regionale e colleziona un’ulteriore sconfitta dopo le Amministrative e le Provinciali. Sono stati schierati i massimi vertici provinciali: segretario e presidente, entrambi non eletti. Di fronte a questa disfatta politica, come forza che si è guadagnata sul campo la golden share del campo largo nel Sannio con il primato su base cittadina e provinciale, chiediamo che per il bene del centrosinistra e della coalizione questo gruppo dirigente lasci. E’ stata una Caporetto e come sa chi è appassionato di storia, come l’ex sottosegretario Del Basso De Caro, dopo Caporetto il generale Cadorna lasciò”.

