Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato ieri pomeriggio una nota a Italferr Spa del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per chiedere un tempestivo intervento di ripristino del manto delle strade provinciali e comunali gravemente danneggiate dai lavori per l’Alta Capacità.

“L’Alta Capacità ferroviaria è un’opera di importanza strategica e irrinunciabile per rompere l’isolamento infrastrutturale delle aree interne. Tuttavia, pur consapevole della complessità dei lavori in essere, molti amministratori mi segnalano che il passaggio frequente di mezzi pesanti ha danneggiato gravemente il manto delle strade provinciali e comunali interessate dai lavori.

È assolutamente inaccettabile che sia compromessa la sicurezza stradale in così numerosi punti della provincia e su strade fondamentali per il collegamento tra la città e centri della cinta urbana. Ricordo altresì che sussiste obbligo giuridico da parte dei concessionari dei lavori a garantire che le strade tornino in condizioni di sicurezza per la circolazione. Sono convinto che agirete subito per rimediare ad uno stato di cose inammissibile. In mancanza di interventi tempestivi mi vedrò costretto ad adottare tutti i provvedimenti necessari a tutela dei cittadini e della loro incolumità”, termina così la missiva inviata a Italferr Spa.