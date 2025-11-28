Le recenti e intense precipitazioni hanno ulteriormente aggravato le già critiche condizioni della Fondovalle Isclero, arteria strategica che collega la fascia costiera della Campania con le aree interne della Valle Telesina, Titernina e del Matese. Sul punto è intervenuto Giovanni Cacciano evidenziando come “la strada sia quotidianamente percorsa da migliaia di veicoli, tra cui numerosi mezzi pesanti impegnati nei lavori della linea ferroviaria Napoli–Bari, ed oggi rappresenti un serio pericolo per automobilisti e cittadini: non a caso i motociclisti evitano completamente di transitarvi”.

