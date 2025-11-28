Sedici anni in primo grado. È questa la sostanza della condanna venuta in capo al 40enne di Cervinara Massimo Passariello. L’uomo, si ricorda, assistito dall’avvocato Vittorio Fucci e dall’ avvocato Domenico Cioffi, era imputato dell’omicidio volontario, pluriaggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, di Giuseppe Tirone, 51enne suo concittadino. Come si ricorderà, Passariello, secondo l’accusa – si era in data 16 dicembre dell’anno 2023 – aveva cosparso la vittima di liquido infiammabile dopo un litigio, bruciandolo di fatto vivo.

