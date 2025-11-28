Un nuovo impulso dell’Asl di Benevento nel contrasto alle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d’azzardo.
Un robusto programma di assunzioni, con undici specialisti, con contratto a tempo determinato per un anno.
Nel quadro del piano aziendale di intervento della lotta alle ludopatie, i rinforzi saranno destinati all’area Uoc Dipendenze Patologiche: tre posti per psicologo, tre posti di assistente amministrativo, tre posti di assistente sociale, due posti di operatore socio-sanitario.
