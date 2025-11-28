La vetta è un traguardo parziale, ma raggiungerla in questo momento potrebbe alleggerire il viaggio di un Benevento che è tornato da Cosenza non solo con la quarta sconfitta in campionato, ma pure con una zavorra sulla fiducia della squadra. Per liberarsene, la Strega non ha altro modo che provare a ottenere il massimo dal faccia a faccia con la Salernitana. Che non significa vincere a tutti i costi, ma sicuramente si avverte la necessità di una prestazione di spessore per spazzare via ombre e punti di domanda che si sono rifatti vivi dopo il ko del ‘San Vito-Marulla’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia