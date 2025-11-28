Ancora raid nelle scuole: ladri rubano computer a Pago Veiano

Si fa sempre più lunga la lista di Comuni sanniti dove i ladri hanno colpito le scuole.

Dopo San Giorgio del Sannio, Guardia Sanframondi, Moiano e Sant’Agata de’ Goti, per restare agli episodi più recenti, è toccato alla comunità di Pago Veiano, già alle prese da settimane con una preoccupante sequenza di raid nelle case.

Questa volta i malviventi hanno messo nel mirino il plesso locale dell’Istituto ‘San Pio da Pietrelcina’, e come accade sempre più spesso hanno portato via i computer. 40 dispositivi e altre attrezzature, trafugati nella notte tra mercoledì e ieri. Rammarico da parte del sindaco Mauro De Ieso, che ieri mattina si è unito al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Benevento. Una riunione alla quale il primo cittadino aveva chiesto di partecipare proprio in virtù della escalation registrata sul territorio di Pago.

