Dopo molti giorni di piogge abbondanti anche Buonalbergo ha dovuto fronteggiare problematiche con l’utilizzo dell’acqua.

Come già accaduto in altri centri, anche qui i cittadini hanno notato una certa torbidità dell’acqua che esce dai rubinetti.

La situazione è stata confermata dall’Ente gestore, l’Alto Calore Servizi S.p.A., che nella giornata di mercoledì ha inviato una nota al Comune con la quale ha segnalato un significativo aumento della torbidità a carico delle sorgenti tale da non garantire la piena conformità dell’acqua ai parametri di potabilità.

