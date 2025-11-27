“Non cambia nulla. Assolutamente!”.

Umberto Del Basso De Caro starà pure in panchina, ma i suoi indirizzi, i suoi consigli sono sempre autorevoli all’interno del Pd sannita. Per l’ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, la linea politica del partito non cambia, né può essere condizionata dal successo di Fico e del campo largo.

Onorevole, Mastella ha detto: “Spero che il Pd comprenda che il suo ostracismo non è compatibile con la storia nuova che si apre”.

“Ripeto, per noi non cambia nulla perché il problema è politico. Ricorderete bene che cinque anni fa nel centrosinistra Noi di centro c’era già, anzi, riportò molti voti in più, 102mila, mentre ora si è fermato a 71mila, 31mila voti in meno e non solo per il calo dei votanti, non a caso la percentuale è scesa dal 4,3 del 2020 al 3,5 attuale. Pertanto, non è cambiato nulla, in questi anni alla Regione si era in coalizione ma non altrettanto a livello locale”.

