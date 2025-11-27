Lunedì 1° dicembre è il giorno zero per il mercato settimanale. Il tradizionale appuntamento cambia casa trasferendosi dall’attuale location di piazza Martiri di Cefalonia-piazza Martiri di Nassiriya-piazza La Garde allo spazio retrostante il Centro commerciale “Liz Gallery”. La nuova area è stata individuata attraverso procedura pubblica ed è stata scelta per garantire standard più elevati di sicurezza, fruibilità e qualità, come previsto dalla normativa regionale.

Il trasferimento si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione e rilancio del commercio ambulante cittadino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia