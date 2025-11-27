“Stiamo per portare a compimento un iter partito nel 2012 molto complesso e che ha incontrato numerose criticità quello per gli impianti depurazione cittadina a Benevento, ora disponibili effettivamente i finanziamenti, adesso davvero tutti disponibili, ottenuti dal Mase e non è stato facile ottenerli, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, validato. Mercoledì a Roma l’adozione del bando di gara, la pubblicazione entro il 15 dicembre e poi entro breve termine l’istruzione della gara e l’aggiudicazione. Contiamo entro primavera di posare insieme al sindaco Clemente Mastella la prima pietra. L’impianto depurazione cittadina sarà pronto entro tre anni dall’inizio dei lavori, probabilmente anche prima visto che gran parte delle lavorazioni non avrà luogo nel centro abitato”.

Queste le parole del commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo, ieri ospite del sindaco Clemente Mastella in sala consiliare di Palazzo Mosti per la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto di depurazione della città di Benevento.

