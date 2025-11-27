Una partita per uomini forti in cui si annida il futuro. Non ha molte alternative il Benevento che, dopo il ko rimediato a Cosenza, dovrà necessariamente ritrovare il volto migliore – e magari una vittoria – in un derby con la Salernitana che potrà indirizzare il percorso della formazione giallorosso. Non può permettersi di sbagliare: ne è consapevole la Strega, perché sa che un ulteriore passo falso potrebbe aprire scenari al momento impensabili e quindi deve provare a tutti i costi a sfruttare l’occasione del faccia a faccia con una delle due squadre che si trovano al comando della classifica per risistemarsi lassù.

