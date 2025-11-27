Tocca ai trascinatori. Il Benevento si aggrappa agli uomini simbolo del suo spogliatoio in uno dei primi momenti chiave della stagione. Alle spalle la sconfitta contro il Cosenza, all’orizzonte il derby caldissimo con la Salernitana: in valigia la squadra di Floro Flores ha già diversi passi falsi accumulati nel faccia a faccia con le prime della classe, l’ultimo al “San Vito-Marulla”. Ma occupano spazio anche la sconfitta di Catania e il crollo di Casarano, giorni che hanno lasciato il segno sulla classifica giallorossa e sul morale di Maita e compagni, chiamati alla svolta.

