A Cusano Mutri non si placa il botta e risposta tra il gruppo di minoranza Nuova Cusano e il sindaco Pietro Crocco. I consiglieri di opposizione Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo lamentano di non aver ricevuto dal primo cittadino una risposta esaustiva all’interrogazione consiliare che avevano sottoposto alla sua attenzione venerdì 21 novembre, con la quale sollecitavano l’amministrazione a un intervento urgente di risanamento del campo polivalente di contrada Triterno. «Il telone principale di copertura della struttura sportiva – scrivevano i consiglieri – risulta danneggiato consentendo infiltrazioni d’acqua e rendendo scivoloso il fondo di gioco; la tunnel-copertura che collega campo e spogliatoi presenta lacerazioni; infine, il piazzale antistante la struttura versa in condizioni di grave dissesto, con buche e ristagni d’acqua». I consiglieri avevano anche chiesto al sindaco Crocco di chiarire «chi gestisce attualmente la struttura sportiva comunale e con quale titolo (concessione, convenzione, affidamento, ecc.)», richiedendo copia del relativo atto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia