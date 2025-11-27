Eventi natalizi, alloggi popolari e ristori per il cantiere Alta velocità. Sono alcuni dei temi toccati nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Apice, riunito nel pomeriggio di martedì.

Una seduta dedicata esclusivamente alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza, dal 20 al 25 ottobre scorsi.

La prima serie di quesiti illustrata dal capogruppo Donato Limongelli riguarda i fondi investiti per il cartellone delle manifestazioni di Natale.

Gli spunti di maggiore interesse, nelle risposta fornita in aula dal vicesindaco Raffaele Bonavita, riguardano l’installazione delle luminarie e della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per ciascun servizio è stato previsto un budget di 15mila euro (30mila euro totali), e il Comune per l’affidamento ha deciso di passare per una gara. Entrambe sono andate deserte.

