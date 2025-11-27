Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale presieduto dalla dottoressa Rotili, accogliendo le tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Mirko Palillo, ha assolto R.D.M., trentenne di Montesarchio, dall’imputazione dei reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna incinta.

Il Pm, invece, aveva chiesto la condanna ad anni quattro di reclusione. Il 30enne, come si ricorderà, era stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia montesarchiese. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta dal fratello della compagna di R.D.M. che, a sua volta, era stato avvisato delle presunte violenze tramite messaggio della sorella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia