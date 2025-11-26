Soluzione individuata dall’amministrazione comunale di Benevento per l’immobile ammalorato causa atti vandalismo (risalenti a diversi anni a dietro) e da anni in disuso presso il Terminal Bus parcheggio interscambio di Santa Colomba. Sarà concesso in affitto al Coni, che si è impegnato a ripristinarlo e che pagherà un canone calmierato considerando i valori sociali della propria missione istituzionale per la cultura e la prassi dello sport.

