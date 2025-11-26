Vicenda rocambolesca ma a lieto fine quella del 25enne gambiano Ebrima. Era stato operato d’urgenza e salvato presso l’ospedale San Giovanni di Roma dopo un accoltellamento in stazione Termini. Dopo terapie e due ulteriori interventi la stabilizzazione con impianto sacca drenaggio e macchinario portatile per tenere sotto l’emorragia interna in ambito intestinale, ma poi nelle ultime ore la fuga dall’ospedale e il viaggio in treno dalla capitale a Benevento, forse per ricongiungersi con un parente.

