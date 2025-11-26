Martedì 18 novembre un guasto alla caldaia ha mandato ko l’impianto di riscaldamento al plesso delle elementari del capoluogo, a San Giorgio del Sannio. Dal Comune, il giorno stesso, è partito l’ordine del pezzo da sostituire per far ripartire i termosifoni.

L’auspicio di un intervento sollecito è stato però disatteso, per via dei tempi tecnici della spedizione (il pezzo è arrivato dalla Polonia) e ieri, a oltre una settimana dall’intoppo, le aule erano ancora senza riscaldamenti (anche il voto per le regionali si è svolto con i seggi al freddo, in un fine settimana particolarmente rigido).

