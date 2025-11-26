“Il potere logora chi non ce l’ha”.

Mai, come dopo queste regionali sannite, l’aforisma più celebre di Giulio Andreotti risulta azzeccato e calzante. Per la verità la frase non è sua, ma fu lui a riprendere il detto del celebre politico e diplomatico francese del Settecento, Charles Maurice de Tayllerand.

Il risultato strabiliante conseguito da Mastella lascia sinceramente attoniti, soprattutto il dato del capoluogo laddove tantissimi criticano l’amministrazione ma, alla fine, accordano ampio consenso al sindaco di Benevento ormai al governo della città da 9 anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia