Il Ministero della Cultura ha assegnato 8,9 milioni di euro per lavori nei luoghi di culto, e tra i destinatari dei fondi c’è anche un Comune sannita.

Stiamo parlando dei finanziamenti per interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 27 luoghi di culto, torri e campanili, risorse del Pnrr che fanno riferimento all’investimento 2.4 ‘Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fec e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) e alla linea di azione n. 1 ‘Realizzazione dei luoghi di culto, torri e campanili’.

