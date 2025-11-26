Aspetta gol pesanti dal suo attacco Antonio Floro Flores in vista di un derby che può raccontare tanto della nuova vetta della classifica del girone C, con vista sul futuro. Il tutto in attesa di poter ricevere buone notizie da Francesco Salvemini, giocatore imprescindibile per il reparto avanzato del Benevento.
La settimana di lavoro con la Salernitana sullo sfondo scatta ufficialmente oggi: alle 11 la prima seduta di allenamento con l’ex Cerignola come osservato speciale. Il tecnico giallorosso spera nel recupero del suo capocannoniere, ko contro il Catania il 26 ottobre scorso: da quel pomeriggio quattro gare saltate in campionato e una in coppa per Salvemini per un problema alla caviglia che si è rivelato più grave del previsto.
