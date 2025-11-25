Un tragico incidente stradale si è verificato ieri in Toscana, dove ha perso la vita un ingegnere meccanico sannita. Lo schianto si è verificato ieri mattina sull’A11, in provincia di Lucca, nel territorio di Altopascio: la vittima è Marco Nave, 40 anni, da diverso tempo residente in Toscana, dove era arrivato dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico ‘Rummo’ di Benevento e la laure all’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

