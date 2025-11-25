Nel negozio duemila capi contraffatti, nei guai commerciante

Riscontro rilevante conseguito da militari appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nel corso di un servizio controllo in un negozio sito nella provincia di Benevento. Nel corso del servizio, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno effettuato una ricognizione visiva dei prodotti posti in vendita all’interno dell’attività commerciale, esaminando i capi di abbigliamento presenti sugli scaffali ed in particolare confrontando logo, etichette, cuciture, confezionamento e cartellini con quelli dei prodotti originali noti.

Tuttavia, veniva riscontrato che all’interno dell’esercizio commerciale, vi erano esposti in vendita numerosi capi di abbigliamento griffati di note case produttrici quali (felpe, t-shirt, pantaloni, camicie e altro) a marchio “Ralph Lauren”, “Nike”, “Lacoste” e “Gant”, di diversi colori e taglie.

