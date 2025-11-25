Stravince il campo largo. La Regione Campania va al pentastellato Roberto Fico che, quando mancavano pochissime centinaia di sezioni, era attestato al 60,65. Il dopo De Luca è lui, ma il governatore uscente è destinato a recitare ancora un ruolo non certamente da comprimario, unitamente al figlio Piero segretario regionale di un Pd nettamente primo partito con una percentuale prossima al 19%. Fico ha vinto in maniera ampia, infliggendo al sua avversario principale, il vice ministro Edmondo Cirielli, una sonora batosta, che ha portato i centrodestra a 25 punti di distacco, essendo stato scelto da appena il 35% dei campani. Sul piano provinciale, la forbice tra i due è stata più ristretta, il 52 per l’ex presidente della Camera mentre l’esponente meloniano ha riportato il 44. In quanto alle liste, pure nel Sannio Mastella conquista la leadership, ribaltando il dato di cinque anni fa, allorquando era stato sopravanzato dal Partito democratico, oggi sulla piazza d’onore.

