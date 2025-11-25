Un altro passo verso la dimensione completa del suo Benevento, tra dettagli di posizione e differenze di transizione. Nella prima trasferta della sua gestione, Antonio Floro Flores ha ritoccato ulteriormente la sua idea di Strega. Contro il Cosenza un quadro tattico diverso rispetto a quello visto contro il Monopoli, con una nuova conformazione sulla trequarti che ha riadattato anche le fasce giallorosse e i suoi uomini offensivi. Come nel caso di Manconi, allontanato dalla corsia per poter navigare maggiormente in zone centrali, alla ricerca di spazi e opportunità. Questa istantanea arriva dalla mappa sulle posizioni medie dell’ultimo Benevento in scena a Cosenza, in una sorta di 4-2-3-1 confermato sia dal 1’ sia a gara in corso, con le differenze di pressione della ripresa. Fondamentale per gli equilibri della Strega la posizione di Ricci, schierato in posizione avanzata sulla stessa linea proprio di Manconi, non più ‘ala’ ma incursore da zone centrali.

