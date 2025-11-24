Vannucchi 5,5: Spericolato nelle uscite alte, a volte accennate, altre condotte senza logica. Come sulla chance che D’Orazio spreca da due passi. Kouan colpisce indisturbato, Mazzocchi è glaciale dal dischetto, lui però non regala sicurezza
Scognamillo 4,5: Bruciato da Garritano sul primo vero squillo del match, quando Mazzocchi premia l’inserimento del compagno. Poi il placcaggio su Mazzocchi costa il rigore: tra le prestazioni peggiori, privo di lucidità nei momenti più intensi. Bocciato
