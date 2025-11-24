Sembrava un pomeriggio al miele, è diventato ben presto al fiele per un Benevento tornato per l’ennesima volta a mani vuote da una trasferta. Raccolto azzerato anche a Cosenza (2-1 per i padroni di casa il risultato finale) per i giallorossi che al ‘San Vito-Marulla’ hanno rimediato la quarta sconfitta in campionato – tutte arrivate nelle otto gare disputate lontano dal ‘Vigorito’ – subendo l’aggancio degli stessi rossoblù al terzo posto, il sorpasso del Catania e l’allungo solo parziale della Salernitana, fermata sul pari dal Potenza.

