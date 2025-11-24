Liquidazione contributo a favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie di II° grado con Indicatore Situazione Economica Equivalente fino a 10.633,00 euro.
Primo elenco composto da 220 beneficiari per acquisto libri scolastici per un importo complessivo di 58.382,49 euro.
Devoluzione resa possibile dai fondi disponibili nel circuito amministrativo per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori.
