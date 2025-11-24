Un flash ad aprire la partita, indirizzandola nel verso giusto. Poi il colpo del pari, incassato all’improvviso, e una svolta dagli undici metri che ha paralizzato il Benevento. Nessuna scossa né un tentativo di rinascita, nonostante i cambi e il tempo dalla propria parte. Anche Davide Lamesta, trascinatore della Strega nei primi minuti, fatica nel trovare una spiegazione: “Dopo il secondo gol subito non so cosa sia successo”, ha confessato l’attaccante giallorosso travolto dal rammarico per un’altra occasione sprecata in trasferta. È un Benevento che non riesce a trovare continuità lontano da casa. A Cosenza un timido segnale iniziale, poi il solito copione sbiadito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia