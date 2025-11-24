Sette giorni dopo la convincente prova con il Monopoli, il Benevento non riesce a ripetersi e torna da Cosenza con la quarta sconfitta in campionato e con un bagaglio carico di interrogativi. Perché nemmeno il il ribaltone in panchina è servito per cambiare l’andazzo in trasferta di una squadra che ha perso metà delle partite giocate finora al ‘Vigorito’. Una spiegazione non riesce a darsela Antonio Floro Flores: o meglio, il nuovo allenatore della Strega individua nei difetti di personalità il peccato originale di questa squadra.

